Власти Киева предложили сажать в тюрьму украинских артистов за гастроли в РФ

Киев, 11 января. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность в отношении украинских артистов, которые осуществляют концертную деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Нацсовете отметили, что в настоящее время ведомство не имеет законных оснований запретить телеканалам и радиостанциям транслировать выступления украинских артистов, которые гастролируют в России, поэтому регулятор предлагает внести изменения в законодательство, предполагающие административную или уголовную ответственность для украинских артистов, осуществляющих концертную деятельность в России.

«Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в своих эфирах, возможно, на определенный период», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в конце ноября 2017 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому все российские артисты перед гастролями в стране должны получать разрешение от СБУ. В случае нарушения закона на организаторов гастролей будет наложен штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат (6 200 — 14 400 долларов).