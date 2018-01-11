Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил необходимость активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран для эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции. Как уточнили в пресс-службе российского президента, Путин и Эрдоган выразили «удовлетворение позитивной динамикой развития торгово-экономических связей» и подтвердили настрой Москвы и Анкары на реализацию совместных масштабных проектов, прежде всего в энергетической отрасли.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Сирии, согласившись, что необходима последовательная реализация выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей.

Путин обратил внимание Эрдогана на атаки, совершенные на российскую авиабазу «Хмеймим» с использованием беспилотников.

«В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии», — говорится в сообщении Кремля.

В телефонном разговоре президенты также отметили приоритет политического урегулирования в Сирии. «Весомый вклад в эту работу призван внести предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи», — подытожили в пресс-службе российского президента.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Путин позднее заявил, что попытка атаки на российские военные объекты в Сирии была тщательно спланирована.