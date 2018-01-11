Сирия новости 11 января 22.30: ВКС РФ и САА освободили от «Ан-Нусры» ряд поселений Алеппо, в Идлибе захвачен БМП боевиков

Сирия, 11 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 нескольких поселений Алеппо, САА захватила БМП боевиков в Идлибе, шесть мирных жителей провинции Анбар пострадали при взрыве. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Харасте, при поддержке ВКС РФ выбили «Ан-Нусру» из нескольких поселений Алеппо, захватили БМП в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: передала САА танк в районе Бейт Джинна, теряет позиции в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Идлибе.

Провинция Дамаск

Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что боевики «Тахрир аш-Шам», сдавшие свои позиции в Бейт Джинне, передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) танк. Напомним, в результате ожесточенных боев между правительственными войсками и «Джебхат ан-Нусрой» на северо-западе провинции Дамаск радикальные исламисты согласились на предложенное командованием САА соглашение и сложили оружие. Взамен боевики были эвакуированы в провинции Идлиб и Даръа.

Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает, что ожесточенные бои между армией САР и незаконными вооруженными формированиями продолжаются в городе Хараста.

Провинция Алеппо

К западу от Ханассера отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Военный источник сообщает в своем микроблоге Twitter (@watanisy), что правительственные войска под прикрытием ВКС РФ выбили радикальных исламистов из нескольких населенных пунктов в этом районе.

Ранее сирийская армия установила контроль над поселениями Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира, Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха в южной части провинции Алеппо.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят интенсивные удары по опорным пунктам радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) ведет бои с исламистами. Ожесточенные столкновения отмечаются в районе населенного пункта Атшан. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) пишет, что боевики группировки «Ахрар аш-Шам» ведут обстрел расположений правительственных сил с применением тяжелой артиллерии. Также активные боевые действия продолжаются в окрестностях Хувейна. Источник в Twitter (@sayed_ridha) передает, что САА захватила у радикалов БМП турецкого производства.

Ирак

В городе Хит провинции Анбар произошел взрыв, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, две мины были заложены в воротах местного стадиона. Отмечается, что в это время на спортивном объекте проходил матч, где присутствовали представители администрации региона. В результате происшествия шесть мирных жителей города получили ранения.

Ранее сообщалось, что на территории Ирака продолжается масштабная операция правительственных войск и отрядов народной мобилизации «Хашд аш-Шааби», направленная на выявление и уничтожение «спящих ячеек» «Исламского государства»1. По данным местных СМИ, в результате кампании против ИГ1 в провинции Дияла был ликвидирован штаб террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)