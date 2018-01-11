Предвыборный штаб Путина объявил об окончании сбора средств в избирательный фонд Путина

Москва, 11 января. Предвыборный штаб действующего президента России Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2018 году, завершил сбор средств в избирательный фонд. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

«По заявлению уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в президенты Владимира Путина Натальи Орловой, на счет поступило 400,2 миллиона рублей, поэтому объявлено об окончании сбора средств», — сказал Кондрашов.

По словам Натальи Орловой, в настоящее время средства продолжают поступать на счет фонда, поэтому штаб вынужден вернуть пожертвования, которые поступили после окончания сбора средств.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. 10 января Владимир Путин провел первое заседание своего предвыборного штаба в Москве. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева академик Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, а также глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.