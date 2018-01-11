Планы США по переоборудованию ядерных носителей в неядерные вызывают озабоченность – Путин

Москва, 11 января. Планы США переоборудовать часть носителей ядерного оружия в неядерные вызывают озабоченность России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством российских печатных СМИ и информагенств.

По его словам, у Москвы нет доказательств необратимости подобного переоборудования, что вызывает беспокойство российской стороны.

«Пока таких доказательств у нас нет, и пока это вызывает у нас определенные озабоченности», – отметил президент.

Путин напомнил, что подобный механизм предусмотрен договором об ограничении стратегических наступательных вооружений, однако он должен быть верифицирован другой стороной – в частности, Россией.

Российский лидер напомнил, что Белый дом озвучивал планы по переоборудованию ядерных носителей в неядерные, однако Россия должна будет получить гарантии, что подобных процесс является необратимым.