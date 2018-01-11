18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин обсудил с Медведчуком второй этап обмена пленными в Донбассе
Украина
Киев отреагировал на заявления о причастности Украины к атакам на базы РФ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев отреагировал на заявления о причастности Украины к атакам на базы РФ в Сирии

    21:20  11 Января 2018  /обновлено: 21:21  11 Января 2018
    1323

    Киев отреагировал на заявления о причастности Украины к атакам на базы РФ в Сирии

    Киев, 11 января. В министерстве обороны Украины прокомментировали заявление Генштаба ВС РФ о том, что взрывчатка, использованная при атаке террористов на объекты РФ в Сирии, могла быть произведена на Украине, заявив, что расценивают это как «информационную атаку».

    «Это не что иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и, конечно, это информационная атака совершается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», — приводит агентство УНИАН комментарий пресс-секретаря министра обороны Украины Виктории Кушнир.

    О том, что взрывчатка, которую несли беспилотники, направленные боевиками к российской базе «Хмеймим» и пункту обеспечения в Тартусе, могла быть изготовлена на Украине, ранее заявил глава управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

    Он назвал вещество, которое было в основе взрывчатки, — им оказалось вещество ТЭН, которое производится в том числе и на Украине. Новиков особо отметил, что вещество не могло быть изготовлено в кустарных условиях.

    Атака с использованием дронов на российские объекты в Сирии произошла 6 января. Боевики направили беспилотные летательные аппараты в сторону пункта обеспечения в Тартусе и базы ВС РФ «Хмеймим».

    Отметим, что именно на этой военной базе в декабре 2017 года российский лидер Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и заявил, что начинается частичный вывод российского контингента с территории САР.   

    Напомним также, что Россия неоднократно доказывала, что не занимается поставкой какого-либо вооружения на территорию Донбасса и не является стороной конфликта, который Киев развязал в этом регионе. Москва также много раз отмечала, что единственное, что регулярно отправляется из России в Донбасс, это гуманитарная помощь.    

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #минобороны #сирия #украина #дроны
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минфин США объявит новые санкции против РФ «в ближайшем будущем»

      23:26 11 Января 2018 132
      Читать
      21:13
      Вчера

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом
      19:36
      Вчера

      Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин
      18:20
      Вчера

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ
      18:11
      Вчера

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Вчера

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 26229

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6488

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6495

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11779

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11509
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      1017
      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      19:27   11 Января 2018
      920
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1765
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      340