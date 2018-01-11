Киев отреагировал на заявления о причастности Украины к атакам на базы РФ в Сирии

Киев, 11 января. В министерстве обороны Украины прокомментировали заявление Генштаба ВС РФ о том, что взрывчатка, использованная при атаке террористов на объекты РФ в Сирии, могла быть произведена на Украине, заявив, что расценивают это как «информационную атаку».

«Это не что иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и, конечно, это информационная атака совершается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», — приводит агентство УНИАН комментарий пресс-секретаря министра обороны Украины Виктории Кушнир.

О том, что взрывчатка, которую несли беспилотники, направленные боевиками к российской базе «Хмеймим» и пункту обеспечения в Тартусе, могла быть изготовлена на Украине, ранее заявил глава управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

Он назвал вещество, которое было в основе взрывчатки, — им оказалось вещество ТЭН, которое производится в том числе и на Украине. Новиков особо отметил, что вещество не могло быть изготовлено в кустарных условиях.

Атака с использованием дронов на российские объекты в Сирии произошла 6 января. Боевики направили беспилотные летательные аппараты в сторону пункта обеспечения в Тартусе и базы ВС РФ «Хмеймим».

Отметим, что именно на этой военной базе в декабре 2017 года российский лидер Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и заявил, что начинается частичный вывод российского контингента с территории САР.

Напомним также, что Россия неоднократно доказывала, что не занимается поставкой какого-либо вооружения на территорию Донбасса и не является стороной конфликта, который Киев развязал в этом регионе. Москва также много раз отмечала, что единственное, что регулярно отправляется из России в Донбасс, это гуманитарная помощь.