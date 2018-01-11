Путин обещал подумать о дополнительных послаблениях в рекламе алкоголя

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о возможности дальнейших послаблений в рекламе алкоголя, в том числе на чемпионате мира по футболу.

В ходе встречи с руководителями российских СМИ и информагентств главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов поднял вопрос о возможном ослаблении регуляции рекламы в СМИ, в частности, во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда… Вы тоже сказали о хорошем продукте, а какой еще хороший продукт, виски?» — уточнил Путин.

Агафонов ответил, что «не надо останавливаться на достигнутом». Президент с ним не согласился, добавив, что лучше остановиться вовремя.

Как пояснил главред «Огонька», речь идет о том, чтобы СМИ могли зарабатывать на рекламе.

«То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, я знаю об этом, это правда. Хотя мы стараемся сохранить льготы и создать дополнительные, в том числе на бумагу, как вы знаете, это касается ввозных таможенных пошлин на различные пять видов бумаг, мы в два раза сократили ввозные таможенные пошлины... Есть и другие льготы. Мы постараемся все это учесть. Что касается другого алкоголя, а что там осталось? Водка? Коньяк?» — уточнил президент.

Президент уточнил: «Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?». На что Агафонов заметил, что это будет, в том числе, «реклама нашей национальной гордости».

«Какая гордость?.. Это не культура, в лучшем случаем субкультура», — парировал Путин, пообещав обдумать вопрос о дополнительных послаблениях.

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