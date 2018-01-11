Путин о ситуации в экономике: Нужно сохранить набранный темп

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в российской экономике. По его словам, сейчас создана хорошая база для дальнейшего развития экономики страны. Об этом президент сказал на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

Путин отметил, что рост ВВП составил 1,6%, а инвестиций – 4,2%. Эти цифры, по его словам, внушают оптимизм, но расслабляться пока нельзя.

«Да, действительно, нам нужно сохранить набранный темп в экономике. Но все-таки у нас 1,6% рост ВВП, 2,5% - рост сельского хозяйства сохраняется, у нас 1,5% только дефицит бюджета, в прошлом году был в два раза больше, даже больше, чем в два раза. У нас 2,5% инфляция - чего в истории страны вообще не было, просто не было никогда. И все это говорит об очень хорошей фундаментальной основе. 4,2% - рост прямых инвестиций», – отметил Путин.

Российский лидер также напомнил, что безработица в России находится на максимальном уровне, что также внушает оптимизм. Однако, по словам, Путина, предстоит еще многое сделать.