Путин: РФ не собирается вмешиваться в выборы в Италии, нам это и в голову не приходит

Москва, 11 января. России даже в голову не приходит вмешиваться в чужие избирательные процессы, в том числе итальянские, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

«Нам в голову даже не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборы, и в том числе в Италии. Просто в голову не приходит. Потому что нам гораздо дороже отношения с Италией как с государством», — подчеркнул российский президент.

При этом Путин добавил, что «смысла в этом не видим». По его словам, Москва уверена, что «российско-итальянские отношения будут развиваться позитивно».

Глава государства сообщил, что у двух стран хорошие отношения, и он поддерживает связи с бывшими премьер-министрами страны Сильвио Берлускони и Романо Проди.

По словам Путина, это говорит о том, что «в России, и в Италии есть так называемый общенациональный консенсус по поводу двусторонних связей и развития двусторонних контактов на межгосударственном уровне».

Президент добавил, что разговоры о возможном вмешательстве Москвы в выборы в Италии являются провокацией, нацеленной на то, «чтобы сломать как раз вот этот общенациональный консенсус по развитию межгосударственных связей».

Владимир Путин. Биография.