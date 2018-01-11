МИД РФ: Уверения США в том, что они в Сирии борются с террористами, малоубедительны

Москва, 11 января. Уверения США в том, что их военные находятся в Сирии для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики, сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. В документе подчеркивается, что в МИД РФ считают недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета Сирии.

В МИД напомнили, что 7 января Амман одобрил разовую доставку гуманитарной помощи через границу Королевства в лагерь сирийских беженцев «Рукбан», расположенный на территории Сирии. Через день в лагерь был доставлен груз с продуктами и предметами первой необходимости.

Лагерь «Рукбан» находится в пределах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, которая де-факто оккупирована вооруженными силами США.

«В американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований. Для гуманитарных конвоев ООН, которые пытались попасть в «Рукбан» с сирийской территории, «граница» остается герметично закрытой», — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета Сирии.

«Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики», — подчеркнули в ведомстве.

МИД РФ потребовал снятия любых ограничений на доступ гумконвоев в лагерь.

Напомним, в ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» и базу ВМФ в Тартусе. В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирии.