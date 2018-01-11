Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах: Он может себе позволить

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего зазорного в том, что главы государств выезжают на отдых за пределы своей страны. Об этом он заявил на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

Таким образом, Путин прокомментировал вопрос об отдыхе украинского президента Петра Порошенко на Мальдивах во время обострения ситуации в Донбассе.

«Что касается президента Украины, то я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, но не считаю, что это зазорно - президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время», – отметил российский лидер.

Путин добавил, что Порошенко является состоятельным человеком, который может позволить себе провести отпуск с семьей на Мальдивах.