Сирия, 11 января. Сирийские войска взяли под контроль еще один город в провинции Идлиб; САА захватывает еще шесть городов на юго-западе Алеппо; правительственные силы отбили у связанных с «Аль-Каидой»1 боевиков еще четыре населенных пункта в провинции Идлиб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Силы Асада успешно продвигаются из Алеппо в Идлиб

На пути в Идлиб военные Сирийской арабской армии (САА) и союзные полувоенные формирования при поддержке ВКС РФ продолжают продвижение в юго-западной части провинции Алеппо, отбив у боевиков еще шесть населенных пунктов, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По имеющимся данным, в последние часы силы армии Башара Асада, продвигающиеся от Ханассера на юго-западе провинции Алеппо, восстановили контроль над городами и деревнями Алаф, Умм-Гараф, Умм-Бхабар, Сабеха, Айтах и Умм-Санабель, ранее находившимися под оккупацией боевиков. После суток ожесточенной борьбы, экстремисты, связанные с «Аль-Каидой» (речь идет о «Хайят Тахрир аш-Шам» — состоит из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — сирийской ветви «Аль-Каиды; террористические организации запрещены Верховным судом РФ), были вынуждены отступить.

Аналитик агентства отмечает, что сирийские силы теперь находятся всего в трех-четырех километрах от связи с элитными армейскими подразделениями, действующими на востоке провинции Идлиб.

САА отбила у боевиков город в Идлибе

Сирийские правительственные войска за несколько часов восстановили полный контроль над Хувином — небольшим городом на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Город был зачищен во время наступления сегодня утром. По данным военного источника, по меньшей мере, 15 боевиков, в том числе два высокопоставленных командира, были нейтрализованы сирийскими военными.

Источник также добавил, что САА захватила несколько бронированных машин, использованных экстремистами, в том числе турецкую бронетехнику.

Поражение «Тахрир аш-Шам» в Идлибе

Попытка наступления на юго-восток Идлиба «Хайят Тахрир аш-Шам» провалилась, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В четверг боевики сирийской «Аль-Каиды» осуществили беспощадную, но в конечном итоге бессмысленную контратаку на юго-востоке провинции Идлиб. Напомним, что сирийские войска проводят операцию по освобождению провинции от террора.

За две недели отряды САА при поддержке ВКС РФ освободили от контроля «Тахрир аш-Шам» более 200 городов. После нескольких часов, сирийская контратака выбила боевиков из городов Атшан, Хамдания, Хараятм Умм и Тал Марк.

1 Организация запрещена на территории РФ.