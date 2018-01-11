Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность законодательного регулирования криптовалют в будущем. Об этом глава государства сообщил руководителям российских печатных СМИ и информагентств.

Глава государства отметил, что у ЦБ РФ достаточно полномочий для законодательного урегулирования криптовалют.

«На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка в значительной степени. Этих полномочий пока у Центрального банка достаточно. В целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование», — считает президент.

По его словам, криптовалюты могут использоваться как средство расчета, но не средство накопления. Пока что Банк России ведется себя в этом отношении консервативно, однако это имеет под собой основания и материальных ценностей, пояснил Путин.

В отношении с криптовалютами нельзя допустить ситуации, как с обманутыми дольщиками, заявил президент.

Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что криптовалюты несут серьезные риски, в частности — возможность для отмывания капиталов и ухода от налогов.

Биография Владимира Путина