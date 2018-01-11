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Россия
Путин обсудил с главредам СМИ предвыборную экономическую программу
Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
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    Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют

    19:48  11 Января 2018  /обновлено: 20:28  11 Января 2018
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    Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют

    Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность законодательного регулирования криптовалют в будущем. Об этом глава государства сообщил руководителям российских печатных СМИ и информагентств.

    Глава государства отметил, что у ЦБ РФ достаточно полномочий для законодательного урегулирования криптовалют.

    «На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка в значительной степени. Этих полномочий пока у Центрального банка достаточно. В целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование», — считает  президент.

    По его словам, криптовалюты могут использоваться как средство расчета, но не средство накопления. Пока что Банк России ведется себя в этом отношении консервативно, однако это имеет под собой основания и материальных ценностей, пояснил Путин.

    В отношении с криптовалютами нельзя допустить ситуации, как с обманутыми дольщиками, заявил президент.

    Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что криптовалюты несут серьезные риски, в частности — возможность для отмывания капиталов и ухода от налогов.

    Биография Владимира Путина

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #криптовалюта
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