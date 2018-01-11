Штаб Путина собрал 268 тысяч подписей в поддержку кандидата

Москва, 11 января. В поддержку президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на четвертый срок, собрано уже 268 тыс. подписей. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов.

«В настоящий момент собрано 268 340 подписей. Работа по сбору ведется волонтерами во всех 85 субъектах Российской Федерации, данные обновляются ежедневно», — пояснил он РИА Новости.

По словам Кондрашова, Путин настаивает на том, чтобы весь предвыборный процесс проходил максимально прозрачно, поэтому все подписи проверяются в штабе перед передачей в ЦИК.

Напомним, что ранее Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в России 18 марта, в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, причем от каждого региона должно быть не больше 7,5 тыс. подписей.

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