Путин назвал главную цель организаторов атаки на военные объекты РФ в Сирии

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что атака на военные объекты РФ в Сирии является попыткой подрыва отношений с партнерами, в том числе с Турцией.

«Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что атака на военные объекты РФ в Сирии была направлена на подрыв отношений России с Турцией и Ираном. Путин подчеркнул, что партнеры России прекрасно понимают данную ситуацию, поэтому Москва, Анкара и Тегеран будут действовать солидарно.