Путин рассказал, как убедить КНДР отказаться от ядерного оружия

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что убедить КНДР отказаться от ядерного оружия можно, только гарантировав безопасность Северной Кореи и организовав масштабные переговоры на самом высоком уровне.

Таким мнением российский лидер поделился во время встречи с представителями СМИ в редакции газеты «Комсомольская правда».

«Если уж и ставить перед собой труднорешаемую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог, через переговоры», — отметил Путин.

Российский лидер также рассказал о своем отношении к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Путин назвал председателя Трудовой партии Кореи «зрелым политиком», решающим с помощью создания ядерного оружия стратегические задачи.

Президент РФ напомнил, что в руках Ким Чен Ына в настоящее время находится ракета огромной дальности, способная угрожать любому потенциальному противнику КНДР.

В то же время Путин подчеркнул, что решать тяжелую задачу денуклеаризации Корейского полуострова можно только посредством переговоров и прекращения давления на КНДР.