Путин назвал «чушью и бредом» утверждения о вмешательстве России в выборы США

Москва, 11 января. Утверждения о вмешательстве России в выборы в США являются полной чушью и бредом, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих российских СМИ.

По его словам, Россия стала удобным инструментом американской оппозиции в борьбе с президентом США Дональдом Трампом.

«Хочу еще раз подчеркнуть — это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. Надеюсь, что рано или поздно внутриполитическая возня закончится, и будут созданы условия для нормализации отношений»,— отметил он.

Что касается введенных США санкций против РФ, то они являются незаконными и осложняют и без того непростые отношения между двумя странами, уверен российский лидер. Поэтому теперь вопрос нормализации отношений во многом зависит от того, сможет ли Вашингтон проявить здравый смысл и пойти на встречу.



Владимир Путин. Биография.