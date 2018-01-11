Путин: РФ приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирии

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирийской республике.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели.

Владимир Путин заявил, что попытка атаки на российские военные объекты в Сирийской республике была тщательно спланирована. По его словам, беспилотники, готовившиеся для атаки, были закамуфлированы под кустарное производство.

По данным Генштаба ВС РФ, в беспилотниках использовалась взрывчатка ТЭН, которая мощнее гексогена. Как сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, новое оружие террористы могут использовать в любой точке мира. Чтобы противостоять угрозе, необходимо объединить усилия всего международного сообщества.