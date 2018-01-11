Путин считает возможным учредить звание «Заслуженный журналист России»

Москва, 11 января. Глава государства Владимир Путин считает возможным учредить в стране звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Об этом президент России заявил на встрече с представителями средств массовой информации в четверг.

Данную инициативу озвучил известный российский журналист Владимир Соловьев.

«Я думаю, что вполне обоснованно, почему нет? Я уже говорил во вступительном слове, что это подчас героическая профессия. Это вполне обоснованно. Конечно, давайте. Я такое поручение сформулирую администрации президента», — объяснил Владимир Владимирович Путин.

Напомним, в конце прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин наградил российских военных, которые участвовали в антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики.

Владимир Путин. Биография