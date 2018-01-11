Путин: Конкурс «Лидеры России» не связан с текущей политической конъюнктурой

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что конкурс управленцев «Лидеры России» не связан с текущей политической конъюнктурой.

«Считаю, что организация и характер работы и результаты работы положительные», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что лично следит за ходом конкурса, отметив, что был удивлен большим количеством заявок от желающих принять участие в конкурсе. Путин подчеркнул, что большой интерес к конкурсу свидетельствует о том, что он не имеет ничего общего с конъюнктурой текущего политического процесса.

Напомним, конкурс будущих управленцев «Лидеры России» стартовал в ноябре 2017 года. Заявки для участия в конкурсе подали более 200 тысяч человек. 300 финалистов конкурса получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.