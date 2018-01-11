Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что попытка атаки на российские военные объекты в Сирийской республике была тщательно спланирована.

Так, на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств глава российского государства сказал: «Что касается самих нападений, то у нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены, мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их».

По словам главы государства, атаковавшие российскую базу в Сирии беспилотники были лишь закамуфлированы под кустарные.

«На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера», — отметил Путин.

6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена атака с помощью 13 дронов. Как заявили в Генштабе РФ, применение беспилотников против российских военных объектов в Сирии продемонстрировало, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень. Владимир Путин заявил, что Турция не имеет отношения к атаке беспилотников, хотя они были запущены с территории Идлиба, который должна была контролировать турецкая сторона.

