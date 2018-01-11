Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что Турция не имеет отношения к атаке беспилотников на российские объекты на территории САР, хотя они и были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», которая должна была быть под полным контролем турецкой стороны.

Российский лидер отметил, что Москва знает, кто стоит за атакой дронов.

«Это не значит, что там кто-то спровоцировал, я имею ввиду турецких партнеров. Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем их», — заявил Путин, который 11 января проводил встречу с главными редакторами российских СМИ.

Российский лидер добавил, что российской стороне также известно, сколько стоила атака террористов, осуществленная с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, на прошлой недели боевики организовали попытку атаки на объекты ВС РФ на территории САР. Они подняли в воздух 13 дронов, несущих взрывчатку, и направили их к базе «Хмеймим» и пункту обеспечения в Тартусе. Президент Путин ранее заявил, что нет никаких сомнений в том, что нападение было тщательно спланировано, а БПЛА, использованные террористами, были изготовлены не в кустарных условиях.

Также ранее стало известно, что летальные аппараты были запущены с территории зоны деэскалации «Идлиб».