Путин: Россию устроит выполнение соглашений по Донбассу в полном объеме

Москва, 11 января. Российские власти полностью бы устроило выполнение минских соглашений по Украине. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Владимирович Путин, который встретился с руководителями ведущих СМИ страны.

По словам главы государства, Москве не нравится то, что ситуация в регионе приобретает характер замороженного конфликта.

«Это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия», — объяснил он.

Путин также указал на то, что РФ заинтересована в полной реализации минских договоренностей.

«Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, в полном объеме. Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о том, что в зоне конфликта в Донбассе складывается «предбоевая» ситуация.