Путин уверен в нормализации отношений между Россией и Украиной

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной сейчас ненормальна, однако в будущем они нормализуются.

«По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня», — сказал Путин.

Глава государства выразил мнение, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе.

Путин также добавил, что несмотря на существующие сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной по итогам 2017 года значительно вырос, что является признаком восстановления отношений в целом.