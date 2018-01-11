Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

Москва, 11 января. Российская сторона готова передать Киеву украинскую военную технику, которая находится на территории Крымского полуострова. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с журналистами.

Речь идет о десятках военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в плачевном состоянии. Однако вывозить боеприпасы опасно, поэтому Москва может пригласить украинских специалистов для их утилизации.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежат, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — подчеркнул глава государства.

Ранее вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс посоветовал Киеву оставить крымчан в покое.

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.