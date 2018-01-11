18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: военные САА были обстреляны оппозицией и террористами в Восточной Гуте
Политика
Путин оценил перспективы урегулирования в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин оценил перспективы урегулирования в Донбассе

    19:24  11 Января 2018  /обновлено: 19:58  11 Января 2018
    303

    Путин оценил перспективы урегулирования в Донбассе

    Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, однако Россию данный факт не устраивает.

    «Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что для решения конфликта в Донбассе необходимо полное выполнение минских соглашений. При этом Путин подчеркнул, что минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме с учетом интересов жителей Донбасса. Кроме того, российский лидер назвал нынешнюю ситуацию в отношениях между РФ и Украиной «ненормальной», отметив, что русские и украинцы — части одного народа.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #донбасс #украина #минские соглашения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

      21:13 11 Января 2018 286
      Читать
      19:36
      Сегодня

      Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин
      18:20
      Сегодня

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ
      18:11
      Сегодня

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 25770

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6459

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6487

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11737

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11497
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      738
      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      19:27   11 Января 2018
      757
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1539
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      332