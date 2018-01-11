Путин оценил перспективы урегулирования в Донбассе

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, однако Россию данный факт не устраивает.

«Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что для решения конфликта в Донбассе необходимо полное выполнение минских соглашений. При этом Путин подчеркнул, что минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме с учетом интересов жителей Донбасса. Кроме того, российский лидер назвал нынешнюю ситуацию в отношениях между РФ и Украиной «ненормальной», отметив, что русские и украинцы — части одного народа.