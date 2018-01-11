Выборы-2018: ЦИК получил 69 уведомлений от потенциальных кандидатов в президенты

Москва, 11 января. Центризбирком РФ с начала избирательной компании получил 69 уведомлений от граждан о намерении баллотироваться в президенты, сообщает пресс-служба ЦИК. Около 23 граждан хотят выдвинуться от политических партий, еще 46 — сами по себе.

«Всего в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ от 69 субъектов выдвижения», — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что 12 января, в полночь, ЦИК завершает прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в выборах. Выборы состоятся 18 марта, в декабре прошлого года стартовала предвыборная кампания. Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании вновь баллотироваться на пост главы государства. Он намерен принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография.