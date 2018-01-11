Путин объяснил, почему проводит все праздники в России

Москва, 11 января. Глава государства Владимир Путин рассказал журналистам о том, что он все праздники старается проводить на территории России.

«Что касается новогодних праздников и всех других праздников: я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет», — объяснил президент РФ на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации страны.

По словам российского лидера, в эти новогодние праздники он смог побывать и в Сибири.

«В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. Там действительно был мороз — минус 33, но мне это нравится», — добавил Путин.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу встретили Рождество в Хакасии.

Владимир Путин. Биография