Путин ответил на вопрос о недопуске кандидатов к участию в выборах президента РФ

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США и западных стран на недопуск некоторых кандидатов к участию в выборах президента РФ.

Российский лидер отметил, что, хотя за океаном делают акцент только на недопуске блогера Алексея Навального, на самом деле граждан, желавших участвовать в выборах, но не имеющих такой возможности по закону, было несколько.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули... Он же не единственный, кого не допустили», — сказал Путин. По его мнению, акцент американских СМИ на недопуске Навального может говорить о том, что у США есть определенные предпочтения — персонаж, которого они стремятся продвигать.

Напомним, Центризбирком РФ не допустил к участию в выборах граждан России, имеющих судимость: блогера Алексея Навального, журналиста Олега Лурье и бизнесмена Сергея Полонского. Невозможность баллотироваться в президенты для лиц с непогашенной судимостью прописана в Конституции Российской Федерации.

Отметим, очередные выборы первого лица российского государства состоятся 18 марта. Согласно социологическому опросу, проведенному в конце прошлого года, более 65% россиян готовы отдать свой голос на предстоящих выборах за Владимира Путина.