Путин ответил на обвинения во «вмешательстве РФ» в выборы: США сами везде суют свой нос

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что у США острая и агрессивная реакция на недостоверную информацию о «вмешательстве РФ» в американские выборы.

«Никто не любит, когда вмешиваются в их внутриполитические вопросы и дела. Особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим даже их реакцию на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная, я бы даже сказал», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что США постоянно предпринимают попытки вмешательства во внутриполитические дела других государств, считая это нормой. При этом сами американцы «практически никого не допускают» к процессу выборов в США.

«И если уж они сами везде свой нос суют, то должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами и стимулируют», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия, не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран.