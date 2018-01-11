Выборы-2018: Путин рассказал о главном плюсе избирательной кампании

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что в избирательной кампании главное, чтобы все действия велись в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм.

Таким мнением он поделился во время общения с представителями СМИ в редакции «Комсомольской правды», отвечая на вопрос об отношении к большому количеству кандидатов на выборах.

«Это (большое количество претендентов на пост президента РФ — прим. ФАН) полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что видит большой плюс избирательной кампании в том, что в этот период активизируется политическая жизнь страны, гражданам дается возможность высказаться, обсудить насущные проблемы государства, поговорить о путях их решения.

Напомним, избирательная кампания стартовала за три месяца до дня выборов президента России, 18 декабря 2017 года. Единый день голосования назначен на 18 марта текущего года.

По данным социологических опросов, граждане России полностью доверяют действующему президенту РФ Владимиру Путину и готовы проголосовать за него на выборах. О том, что они планируют отдать свои голоса за Путина, еще в конце прошлого года заявляли 67% жителей России.