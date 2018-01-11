18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин обсудил с главредам СМИ предвыборную экономическую программу
Россия
Выборы-2018: Путин рассказал о главном плюсе избирательной кампании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: Путин рассказал о главном плюсе избирательной кампании

    19:17  11 Января 2018  /обновлено: 20:38  11 Января 2018
    49

    Путин рассказал, что главное в избирательной кампании

    Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что в избирательной кампании главное, чтобы все действия велись в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм.

    Таким мнением он поделился во время общения с представителями СМИ в редакции «Комсомольской правды», отвечая на вопрос об отношении к большому количеству кандидатов на выборах.  

    «Это (большое количество претендентов на пост президента РФ — прим. ФАН) полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм», — подчеркнул Путин.

    Президент России добавил, что видит большой плюс избирательной кампании в том, что в этот период активизируется политическая жизнь страны, гражданам дается возможность высказаться, обсудить насущные проблемы государства, поговорить о путях их решения.

    Напомним, избирательная кампания стартовала за три месяца до дня выборов президента России, 18 декабря 2017 года. Единый день голосования назначен на 18 марта текущего года. 

    По данным социологических опросов, граждане России полностью доверяют действующему президенту РФ Владимиру Путину и готовы проголосовать за него на выборах. О том, что они планируют отдать свои голоса за Путина, еще в конце прошлого года заявляли 67% жителей России.    

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #закон #избирательная кампания #кандидат #выборы2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

      21:13 11 Января 2018 286
      Читать
      19:36
      Сегодня

      Россия знает, кто стоит за атакой дронов на объекты ВС РФ в САР, это не Турция — Путин
      18:20
      Сегодня

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ
      18:11
      Сегодня

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 25770

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6459

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6487

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11737

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11497
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      738
      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      Путин: Россия готова передать военную технику Украины из Крыма

      19:27   11 Января 2018
      757
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1539
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      332