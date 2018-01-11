Путин поздравил журналистов с Днем печати

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил журналистов с Днем российской печати, который будет отмечаться 13 января.

По словам российского лидера, профессия журналиста является не только интересной и сложной, но и опасной.

«У вас работают люди неординарные, творческие, подчас очень талантливые», — отметил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ страны в четверг.

Путин также выразил надежду на то, что таланты журналистов пойдут на благо России.

«Хочу выразить надежду, что все эти качества, весь талант, все усилия будут идти на благо общества и граждан России», — резюмировал президент РФ.

Напомним, ранее глава государства Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу о введении нового звания «Заслуженный журналист России».

Владимир Путин. Биография