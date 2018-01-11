Путин считает нормальным участие в выборах-2018 большого числа претендентов

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин отметил, что наличие большого количества кандидатов в президенты — нормальное явление. По словам российского лидера, это также освежает дискуссию.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как он оценивает то, что в предстоящий выборах главы государства выдвигается много претендентов.

Как отметил Путин, предвыборный период «хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны».

«Это полезно, это освежает дискуссию», — сказал он.

Напомним, действующий российский лидер Владимир Путин участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Накануне он посетил свой штаб и избрал своих сопредседателей. Сейчас в нашей стране проводится сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича. Согласно данным социологических опросов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за Путина.

Владимир Путин. Биография