Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин посоветовал школьникам изучать историю Крыма, подчеркнув, что она очень сложная и интересная.

«Мы плохо пока знаем об этой судьбе (судьбе Крыма — прим. ФАН), было бы любопытно, если бы крымчане и жители других регионов России посмотрели бы, как складывалась судьба Крыма», — заявил Путин во время общения со школьниками, написавшими лучшие сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее».

Российский лидер отметил, что на территории Крыма побывали представители множества народов. Полуостров в разное время посещали и генуэзцы, и представители исламских народов и иудаизма, напомнил Путин.

По его мнению, то, что история Крыма — это история России, очень важно, поскольку в очередной раз доказывает, насколько «глубока и интересна российская история в целом».

Напомним, в 2014 году в Крыму прошел референдум, результатом которого стало присоединение полуострова к России. Крымчане не скрывают своей признательности президенту России Владимиру Путину, благодаря которому стало возможно это историческое событие.