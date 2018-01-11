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Сирия при поддержке ВКС РФ бьется за Абу-Духур: о наступлении САА в провинции Идлиб
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    Сирия при поддержке ВКС РФ бьется за Абу-Духур: о наступлении САА в провинции Идлиб

    19:33  11 Января 2018  /обновлено: 19:33  11 Января 2018
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    Сирия при поддержке ВКС РФ бьется за Абу-Духур: о наступлении САА в провинции Идлиб

    Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают наступление в провинции Идлиб с целью занять авиабазу Абу-Духур, которая с сентября 2015 года находилась под контролем боевиков.

    Напомним, тогда штурм авиабазы проводился отрядами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), «Ахрар аш-Шам», «Сирийской свободной армии» (ССА), «Джунд аль-Аксы» и некоторых других вооруженных группировок общей численностью свыше полутора тысяч боевиков. Потеряв более сотни человек, убитыми и взятыми в плен, правительственные силы, защищавшие базу, вынуждены были оставить территорию Абу-Духура.  

    Однако после военного разгрома боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в декабре прошлого года правительственные войска сосредоточили основные усилия на ликвидации сил «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок радикальных исламистов, действующих на территории «Большого Идлиба». И освобождение базы Абу-Духур является первостепенной задачей САА на этом направлении.

    Наступление правительственных войск проводится одновременно тремя группировками: с севера — от Аль-Хадера, с востока — от Ханассера, и с юга — от Синджара. На текущий момент, наибольших успехов в освобождении Абу-Духура удалось достичь именно последней.

    Сирия при поддержке ВКС РФ бьется за Абу-Духур: о наступлении САА в провинции Идлиб

    По неподтвержденной информации, которая поступает от различных источников, сирийская армия в настоящий момент установила огневой контроль над территорией базы, заняв южные районы и продолжая вести бои уже за центр авиабазы Абу-Духур.

    Кроме этого, по сообщениям сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам», силы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» стягивают в районы ведения боевых действий отряды подкрепления. Так, сегодня утром боевиками вооруженных группировок «Исламская Партия Туркестана», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам»  был совершен контрудар по левому флангу правительственных войск, в результате которого под контроль радикальных исламистов перешел ранее освобожденный САА Атшан и ряд населенных пунктов вокруг, после чего в этот район были оперативно переброшены тактические резервы САА. По последней информации Атшан, а также Хамдания, Умм-Харайтайн, Таль Марк и Хувейн в настоящее время снова возвращен под контроль правительственных войск.

    Параллельно с этим идет наступление группировки, продвигающейся на запад от Ханссера. Так за сегодняшней день сирийская армия и ее союзники выбили боевиков из деревень Алаф, Ум-Гафар, Сабиха, Эйта и Умм-Санабедь.  По разным данным, до Абу-Духура силам САА продвигающимся с востока остается от шести до восьми километров, преодолев которые, правительственные войска создадут котел для радикальных исламистов.  

    Активную поддержку правительственным войскам на протяжении всего наступления оказывают Воздушно-космические силы России, наносящие авиаудары по позициям боевиков в районе Аль-Латамины, Хан-Шейхуна, Абу-Духура и других населенных пунктов.

    Сирия при поддержке ВКС РФ бьется за Абу-Духур: о наступлении САА в провинции Идлиб

    Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что это не перва подобная операция правительственных войск, осуществляемая при поддержке ВКС РФ:

    «За период лета-осени 2017-го года мы неоднократно наблюдали подобный сценарий, поэтому я думаю, что задача, стоящая сейчас перед САА, будет решена успешно. Опыт уже получен колоссальный, ситуация не является экстраординарной, она десятки раз отработана и при подготовке и в боевых условиях, поэтому, я думаю, что правительственные войска полностью займут в ближайшее время территорию базы, несмотря на то, что на подмогу «Хайят Тахрир аш-Шам» брошены боевики различных исламистских группировок».

    Эксперт подчеркнул, что освобождение авиабазы от боевиков имеет серьезное значение для дальнейшего наступления САА на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и его союзников в «Большом Идлибе»:

    «Военные объекты всегда являются, во-первых, местом отдыха, местом ротации, местом подготовки перед ударом, поэтому Абу-Духур выполняет для радикальных исламистов функции не авиабазы в прямом смысле, а, скорее, лагеря. Поэтому лишение противника таких объектов ведет к его скорому поражению».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #вкс рф #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аш-шам #абу-духур
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