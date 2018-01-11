США призвали Россию помочь урегулированию в Сирии

Вашингтон, 11 января. Американская сторона призывает Россию помочь в урегулировании конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявили в четверг представители Госдепа Соединенных Штатов Америки.

«Мы и наши союзники многократно предлагали России путь к политической трансформации Сирии, к политическому решению. Сегодня мы вновь призываем Россию оказывать давление на режим для серьезной работы над политическим разрешением конфликта», — объяснил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

Американский дипломат также уверен в том, что необходимо «оказать давление» на президента Сирии Башара Асада.

Напомним, в декабре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил военную базу «Хмеймим», а также лично встретился с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Российский лидер выразил надежду на то, что в Сирии будет восстановлена мирная жизнь.