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Это не конец: США заявили, что продолжат борьбу с ИГ в Сирии
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    Это не конец: США заявили, что продолжат борьбу с ИГ в Сирии

    18:51  11 Января 2018  /обновлено: 19:10  11 Января 2018
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    Это не конец: США заявили, что продолжат борьбу с ИГ в Сирии

    Вашингтон, 11 января. Власти США и руководители возглавляемой Соединенными Штатами коалиции заявили, что намерены продолжить борьбу с ИГ1 в Сирии. Об этом в четверг сообщил исполняющий обязанностями помощника госсекретаря США  по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

    « В то время как Россия объявила, что борьба с ИГ в Сирии закончилась, США и партнеры по коалиции не считают это концом усилий. США привержены полной победой над ИГ и «Аль-Каидой»1, — отметил он.

    Это не конец: США заявили, что продолжат борьбу с ИГ в Сирии

    При этом Саттерфилд подчеркнул, что ситуация в Сирии отличается от ситуации в Ираке, поскольку Багдаду Вашингтон доверяет, а официальному Дамаску — нет. Представитель Госдепа подчеркнул, что США никогда не будут работать с «режимом Асада».

    Напомним, что в декабре президент США Дональд Трамп заявил об окончательно победе над ИГ в Сирии и Ираке, однако пообещал преследовать террористов в других регионах. В конце прошлого года президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где объявил о выводе основных сил из арабской республики в связи с выполнением основных боевых задач. Террористические группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и «Аль-Каида» официально запрещены в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сша #сирия #иг #коалиция
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