Аббас планирует встретиться с Путиным 12 февраля

Москва, 11 января. Президент частично признанного Государства Палестина, председатель движения ФАТХ Махмуд Аббас планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

«Встреча планируется 12 февраля», — отметил дипломат.

Нофаль добавил, что встреча, вероятнее всего, будет проходить в Сочи, при этом пока не определено точное место переговоров, передает РИА Новости.

В декабре советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат привез послание для президента России Владимира Путина от Аббаса. 5 декабря состоялись телефонные переговоры российского лидера и его палестинского коллеги. Тогда Путин выступил за возобновление прямых палестино-израильских переговоров по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима.



