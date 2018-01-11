Путин поблагодарил учителей за комплимент о грамотности

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил школьных учителей, которые ставят главу государства в пример как грамотного человека. Об этом российский лидер заявил на встрече со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

Одна из учениц указала на то, что в ее школе Путина ставят в пример как «самого грамотного человека» на территории страны.

«Я благодарен вашим учителям за комплимент. Должен сказать, что я сам частенько обращаюсь к специалистам в области русского языка для того, чтобы некоторые вещи прояснить. Были случаи, когда я перед публичными выступлениями прямо из самолёта звонил и спрашивал, как правильно ударение ставить», — рассказал президент.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призвал сделать более доступным дистанционное образование в стране.