Винница, 11 января. Житель украинской Винницы разобрал отопление в своем доме в страхе перед российским газом. Чтобы не греться за счет России, мужчина разобрал газовый котел и отключил все электрические приборы.

Он не спал и не ел пять суток, и даже пытался скурить свои документы, а когда его отец появился в красной рубашке, пробовал ее сорвать, утверждая, что это дьявольский цвет. В итоге мать украинца была вынуждена вызвать санитаров.

После осмотра жителя Винницы врачи пришли к выводу, что он невменяем и представляет опасность для окружающих, поэтому его было решено отправить на принудительное лечение, пишут украинские СМИ.

Напомним, что украинские власти ранее заявляли о намерении полностью отказаться от российского газа и переключиться на реэкспорт российского же топлива из Европы, однако время от времени Киев поднимает вопрос о возобновлении закупок у РФ.