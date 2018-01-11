18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Путин считает возможным законодательное регулирование криптовалют
Особое мнение
Помощь не придет: Украина не получит 600 миллионов евро. Колонка Олега Денежки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Помощь не придет: Украина не получит 600 миллионов евро. Колонка Олега Денежки

    18:50  11 Января 2018  /обновлено: 18:50  11 Января 2018
    534

    Помощь не придет: Украина не получит 600 миллионов евро. Колонка Олега Денежки

    С Украиной давно уже не церемонятся. Особенно это касается финансов. Бесполезно. Украина в совершенстве овладела лишь одним искусством: попрошайничеством. И если где-то Чип и Дейл спешат на кому-то помощь, то ЕС на помощь Украине явно спешить устал. Что и объяснил украинским друзьям глава представительства ЕC на Украине Хьюго Мингарелли. Евросоюз не будет переводить Украине 600 миллионов евро.

    Напомним, эти 600 миллионов евро — последний транш, обещанный Украине еще в 2015 году. Тогда Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Уже тогда, в сравнении с потребностями Украины, не говоря уже о величине минимального, условно говоря, «прожиточного», бюджета страны, эта сумма была ничтожной.

    Действие этой программы истекает в конце января. Два транша в размере 1,2 миллиарда уже получены, выплатить последнюю часть должны были в начале декабря, но перевод не состоялся. Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.

    Причиной стал тот факт, что Верховная рада не успевала принять пакет законов, которые являлись необходимым условием получения денег. Как объяснили в руководстве Евросоюза, «поддержка Киева не является безусловной».

    Выплату перенесли на конец января, но теперь выясняется, что и ее не будет. Как и положено цивилизованному европейцу, Мингарелли был безупречно деликатен и, щелкнув украинцев по носу «радостным» известием, вежливо объяснил причину. Легче правительству Украины не стало.

    Помощь не придет: Украина не получит 600 миллионов евро. Колонка Олега Денежки

    Как уже было сказано, Киев получал средства в обмен на обязательство выполнить определенные требования. И Киев не выполнил ряд из них, конкретно 4 из 21-го. В частности, как отмечал Мингарелли, к числу невыполненных относятся: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарах компаний.

    Тому факту, что на состояние Карпатских лесов, а значит и гор, где из-за варварской вырубки древесины два раз в год регулярно происходят наводнения, ЕС наплевать, удивляться не приходится. Продать уникальный природный ландшафт менее чем за 2 миллиарда евро — это, несомненно, мудро, настоящая победа! Над здравым смыслом. Это стоило того, чтобы потерять Крым и Донбасс, развязать гражданскую войну, обернувшуюся десятками тысяч погибших.

    Остальные же требования — это явная уступка части суверенитета страны. Отдельной строкой можно выделить этот ультиматум — чиновники ЕС называют условием выделения денег Украине организацию нового антикоррупционного суда с квотой представительства в нем судей от Евросоюза. И, конечно, намерения у европейцев самые благородные.

    «В любой оценке по коррупции Украина занимает позиции хуже, чем страны Центральной и Восточной Европы. В Европе пытаются решить этот вопрос, на Украине пока очень мало чего происходит на фронте борьбы с коррупцией. Наша оценка показывает, что коррупция на Украине стоит где-то 2% экономического роста ежегодно», — заявил еще в ноябре тогдашний представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

    Помощь не придет: Украина не получит 600 миллионов евро. Колонка Олега Денежки

    Но дело даже не в том, что Украина давно уже стала настоящей гирей на шее ЕС, которую тот покорно носит исключительно по требованию Вашингтона. Фокус заключается в следующем. Как я уже писал, предполагаемая сумма последнего транша от МВФ в масштабах Украины ничего не решает. Давайте убедимся в этом, разложим буквально на пальцах. Точнее на счетах. Или калькуляторе.

    Итак, если кто помнит школьный курс арифметики, в частности, доли и дроби, небольшая задачка не покажется сложной. Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов. Что же мы имеем на сегодняшний момент.  

    Первое: на начало января 2018 года Украина умудрилась нахватать внешних заимствований на 5,44 миллиарда долларов. Это составляет приблизительно 1/6 часть бюджета полуевропейского государства.

    Второе: еще ранее замглавы НБУ Сологуб заявил, что до 2019 года «нам нужно будет уплатить около 11 миллиардов долларов по обязательствам перед МВФ, выплатам госкомпаний и выплаты по валютным ОВГЗ».

    Это составляет еще 2/6 бюджета государства. 1/6 плюс 2/6 будет 3/6. Вспоминаем дроби и сокращаем знаменатель: 3/6 равно 1/2 бюджета. И что на этом фоне несчастные 600 миллионов евро?  И придут ли все-таки на помощь пенсионерам, бюджетникам и прочим жителям одной страны, имеющей безвиз с ЕС, Чип и Дейл? Сомневаюсь.

    Но украинские политики давно уже перещеголяли самых изощренных попрошаек на всех церковных папертях мира и не унывают. Как заявили в Нацбанке Украины, в 2018 году они ждут от МВФ не менее 3,5 миллиардов помощи в виде траншей, при этом Минфин страны полагает, что объем финансовой поддержки со стороны основного кредитора страны может быть и больше.

    Похоже, правительство сладкого президента Петро Порошенко рассчитывает лечить мертвого припарками. Но на самом деле, кажется, просто хочет набить собственные карманы. Это у них наследственное, еще от Петра Даниловича. Кучмы, разумеется.

    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин проводит встречу с руководителями российских СМИ

      18:20 11 Января 2018 202
      Читать
      18:11
      Сегодня

      «Русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство»: Вассерман ответил украинскому писателю Куркову
      14:34
      Сегодня

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 25356

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6423

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6458

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11703

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11455
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      Путин: Попытка атаки на российские базы в Сирии была тщательно спланирована

      19:36   11 Января 2018
      184
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      1294
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      295
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      980