Помощь не придет: Украина не получит 600 миллионов евро. Колонка Олега Денежки

С Украиной давно уже не церемонятся. Особенно это касается финансов. Бесполезно. Украина в совершенстве овладела лишь одним искусством: попрошайничеством. И если где-то Чип и Дейл спешат на кому-то помощь, то ЕС на помощь Украине явно спешить устал. Что и объяснил украинским друзьям глава представительства ЕC на Украине Хьюго Мингарелли. Евросоюз не будет переводить Украине 600 миллионов евро.

Напомним, эти 600 миллионов евро — последний транш, обещанный Украине еще в 2015 году. Тогда Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Уже тогда, в сравнении с потребностями Украины, не говоря уже о величине минимального, условно говоря, «прожиточного», бюджета страны, эта сумма была ничтожной.

Действие этой программы истекает в конце января. Два транша в размере 1,2 миллиарда уже получены, выплатить последнюю часть должны были в начале декабря, но перевод не состоялся. Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.

Причиной стал тот факт, что Верховная рада не успевала принять пакет законов, которые являлись необходимым условием получения денег. Как объяснили в руководстве Евросоюза, «поддержка Киева не является безусловной».

Выплату перенесли на конец января, но теперь выясняется, что и ее не будет. Как и положено цивилизованному европейцу, Мингарелли был безупречно деликатен и, щелкнув украинцев по носу «радостным» известием, вежливо объяснил причину. Легче правительству Украины не стало.

Как уже было сказано, Киев получал средства в обмен на обязательство выполнить определенные требования. И Киев не выполнил ряд из них, конкретно 4 из 21-го. В частности, как отмечал Мингарелли, к числу невыполненных относятся: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарах компаний.

Тому факту, что на состояние Карпатских лесов, а значит и гор, где из-за варварской вырубки древесины два раз в год регулярно происходят наводнения, ЕС наплевать, удивляться не приходится. Продать уникальный природный ландшафт менее чем за 2 миллиарда евро — это, несомненно, мудро, настоящая победа! Над здравым смыслом. Это стоило того, чтобы потерять Крым и Донбасс, развязать гражданскую войну, обернувшуюся десятками тысяч погибших.

Остальные же требования — это явная уступка части суверенитета страны. Отдельной строкой можно выделить этот ультиматум — чиновники ЕС называют условием выделения денег Украине организацию нового антикоррупционного суда с квотой представительства в нем судей от Евросоюза. И, конечно, намерения у европейцев самые благородные.

«В любой оценке по коррупции Украина занимает позиции хуже, чем страны Центральной и Восточной Европы. В Европе пытаются решить этот вопрос, на Украине пока очень мало чего происходит на фронте борьбы с коррупцией. Наша оценка показывает, что коррупция на Украине стоит где-то 2% экономического роста ежегодно», — заявил еще в ноябре тогдашний представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Но дело даже не в том, что Украина давно уже стала настоящей гирей на шее ЕС, которую тот покорно носит исключительно по требованию Вашингтона. Фокус заключается в следующем. Как я уже писал, предполагаемая сумма последнего транша от МВФ в масштабах Украины ничего не решает. Давайте убедимся в этом, разложим буквально на пальцах. Точнее на счетах. Или калькуляторе.

Итак, если кто помнит школьный курс арифметики, в частности, доли и дроби, небольшая задачка не покажется сложной. Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов. Что же мы имеем на сегодняшний момент.

Первое: на начало января 2018 года Украина умудрилась нахватать внешних заимствований на 5,44 миллиарда долларов. Это составляет приблизительно 1/6 часть бюджета полуевропейского государства.

Второе: еще ранее замглавы НБУ Сологуб заявил, что до 2019 года «нам нужно будет уплатить около 11 миллиардов долларов по обязательствам перед МВФ, выплатам госкомпаний и выплаты по валютным ОВГЗ».

Это составляет еще 2/6 бюджета государства. 1/6 плюс 2/6 будет 3/6. Вспоминаем дроби и сокращаем знаменатель: 3/6 равно 1/2 бюджета. И что на этом фоне несчастные 600 миллионов евро? И придут ли все-таки на помощь пенсионерам, бюджетникам и прочим жителям одной страны, имеющей безвиз с ЕС, Чип и Дейл? Сомневаюсь.

Но украинские политики давно уже перещеголяли самых изощренных попрошаек на всех церковных папертях мира и не унывают. Как заявили в Нацбанке Украины, в 2018 году они ждут от МВФ не менее 3,5 миллиардов помощи в виде траншей, при этом Минфин страны полагает, что объем финансовой поддержки со стороны основного кредитора страны может быть и больше.

Похоже, правительство сладкого президента Петро Порошенко рассчитывает лечить мертвого припарками. Но на самом деле, кажется, просто хочет набить собственные карманы. Это у них наследственное, еще от Петра Даниловича. Кучмы, разумеется.