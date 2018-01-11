Путин считает любовь основой воспитания полноценного человека

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с тезисом социалистов о неважности института семьи. Он отметил, что считает любовь основой воспитания полноценного человека. Об этом российский лидер рассказал, общаясь со школьниками, которые написали лучшие сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее».

«Много было дискуссий всяких у социалистов, таких как Маркс, Энгельс по поводу будущего семьи. Они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование, и в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что несмотря на то, что идея социалистов звучит неплохо, они совершенно упустили из виду, что «в основе воспитания полноценного человека лежит любовь». Путин подчеркнул, что когда ребенок растет, не ощущая любви и заботы близкого человека, ему очень сложно приобрести уверенность в себе.

Напомним, в июне 2017 года Владимир Путин, выступая во время прямой линии, рассказал, что стал дедушкой во второй раз. Он отметил, что его внуки живут нормальной обычной жизнью, и признался, что не хотел бы, чтобы они росли «принцами крови».

Владимир Путин. Биография.