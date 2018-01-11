Госдеп: На восстановление Сирии понадобится не менее 200-300 млрд долларов

Вашингтон, 11 января. На послевоенное восстановление Сирии понадобится не менее 200-300 миллиардов долларов. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

Саттерфилд выразил мнение, что у России, Ирана и правительства Сирии нет средств, которые необходимы для восстановления разрушенной инфраструктуры в САР. При этом США не намерены принимать участие в восстановлении Сирии пока не будет проведена «политическая трансформация» страны.

«Сирия нуждается в реконструкции. Оценки стоимости варьируются, но, скажем, это 200-300 миллиардов долларов или больше. Мы считаем, что у России, Ирана, сирийского режима нет этих средств. Но они хотят определенной стабильности и легитимизации. Мы удерживаем эти средства, пока не увидим здесь прогресса», — сказал Саттерфилд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь восстановлению Сирии после войны. Глава государства призвал западных партнеров обсудить возможные объемы гуманитарной помощи, которую страны готовы направить Сирии.