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Россия
Путин обсудил с главредам СМИ предвыборную экономическую программу
ИноСМИ
СМИ рассказали, зачем Трамп вооружает и поддерживает Украину
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    СМИ рассказали, зачем Трамп вооружает и поддерживает Украину

    20:17  11 Января 2018  /обновлено: 20:18  11 Января 2018
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    Капитолий США

    Одержимые Россией американские СМИ настаивают, что Дональд Трамп является марионеткой Кремля. И это происходит даже несмотря на то, что действующий президент продолжает дело Барака Обамы — дестабилизирует постсоветский мир, вооружая Украину, которая на данный момент является самой крупной страной-противником Кремля на границе России.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Trump Continues Obama-Era Saber Rattling with Russia by Arming Ukraine (Трамп продолжает махать саблей Обамы, сражаясь с Россией путем вооружения Украины), опубликованной порталом Global Research.

    Отметим, американские СМИ продолжают утверждать, будто президент США Дональд Трамп является марионеткой или даже тайным агентом Кремля, хотя факты доказывают обратное. В конце прошлого года администрация Трампа одобрила крупнейшую коммерческую продажу смертоносного оборонительного оружия Украине. Этот шаг явно не приветствовался Москвой, ведь такое решение еще сильнее бьет по отношениям между двумя странами.

    По  данным The Washington Post, официальные лица администрации подтвердили, что в декабре Госдепартамент утвердил коммерческую сделку по экспорту крупнокалиберных винтовок Model M107A1, боеприпасов и других, связанных с ними комплектующих для Украины. США этот пакет обошелся в 41,5 млн долларов.

    Солдат ВСУ с ПТРК FGM-148 Javelin

    Сначала сообщалось, что до сих пор не было разрешения на экспорт более тяжелого вооружения, запрошенного правительством Украины, — например, противотанковых ракет. Однако в конце декабря начали появляться сообщения, что администрация Трампа собирается предоставить Украине 35 пусковых установок FGM-148 Javelin и 210 противотанковых ракет. Javelin, как утверждается, является одной из самых современных и эффективных противотанковых систем на рынке. Общий пакет теперь оценивается в 47 миллионов долларов, и неудивительно, если эта цифра будет расти в ближайшие недели.

    Даже после событий 2014 года администрация Обамы никогда не санкционировала настолько крупные коммерческие или правительственные продажи оружия. Один из старших должностных лиц Конгресса заявил, что, скорее всего, это будет только начало.

    Майкл Карпентер из Foreign Policy предположил,  что все страны НАТО должны последовать примеру США и начать вооружать Украину, чтобы она могла противостоять так называемой российской угрозе. Учитывая, что в сентябре 2017 года именно Москва предложила отправить в Донбасс миротворцев ООН, становится очевидно, что США скорее склонны к эскалации этого конфликта, чем к его разрешению. Россия уже ответила на это решение. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США стали соучастниками войны, и что эти события не позволяют России оставаться «безразличными», тем самым заставляя Кремль рассматривать ответные меры.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

    В действительности, Соединенные Штаты тайно вмешались во внутренние дела Украины в 2014 году, так как Россия и Европа становились слишком близки и налаживали очень тесное взаимодействие. А это было невыгодно для Вашингтона. Более того, Россия поставляла, по меньшей мере, 30% природного газа в Европу. Разжигание конфликта в регионе очень хорошо сыграло на руку Вашингтону. США поддержали неонацистов и антисемитов на Украине, потому что им было выгодно иметь правительство, способное противостоять Москве, находясь как можно ближе к российской границе.

    7 февраля 2014 года BBC опубликовала  стенограмму  прослушанного телефонного разговора между помощником госсекретаря Викторией Нуланд и послом США на Украине Джеффри Пайеттом. В этой беседе официальные лица США открыто обсуждали, кто должен сформировать новое правительство Украины еще до того, как президент Виктор Янукович был свергнут. Вот некоторые отрывки того разговора:

    — Хорошо. Я не думаю, что Кличко должен пойти в правительство. По-моему, это не очень хорошая идея.

    — Да. Думаю, ему необязательно входить в правительство, но пусть просто продолжит свою политическую деятельность. Мы продвигаемся вперед, и нам надо сохранить умеренных демократов.

    Виктория Нуланд

    «Я думаю, что Яц (лидер оппозиции Арсений Яценюк) — это тот, у кого есть экономический опыт, управленческий опыт. Но ему нужно иметь под рукой Кличко и Тягнибока. Вы знаете, разговаривать с ними раза четыре в неделю», — добавила Нуланд. 

    Олег Тягнибок, который встречался с сенатором Джоном Маккейном за год до этого, является лидером правой националистической партии «Свобода». При этом Тягнибок остается известным антисемитом. Когда США решили сделать выбор между президентом, которого они рассматривали как российского союзника и ультраправыми националистическими организациями Украины, Вашингтон решил, что фашисты являются меньшим злом. Теперь Государственный департамент продвигает неонацизм на территории Украины.

    Для тех, кто по-настоящему верит, что США защищают и продвигают демократию, бросая вызов тирании и диктатуре по всему миру, правда окажется очень горькой. В марте прошлого года Foreign Policy сообщили, что по результатам их исследования рейтинг Порошенко был равен 15% . Другими словами, администрация Трампа активно поддерживает незаконно пришедшее к власти правительство, имеющее одобрение лишь 15% граждан Украины, а с недавних пор еще и активно его вооружает.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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