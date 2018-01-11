Врачей кардиоцентра в Рязани уволили из-за застолья на работе

Москва, 11 января. После появления в Интернете видео, на котором врачи Рязанского областного кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов, были уволены двое медиков из руководящего состава, а главврач медучреждения получил выговор, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как пишет агентство «Ридус», пациент кардиоцентра Рязани снял на видео новогоднее застолье медиков. На кадрах видно, что на пациентов никто не обращает внимания, а все врачи собрались за накрытым столом в кабинете заведующей отделением.

Министерством здравоохранения Рязанской области была проведена проверка по факту публикации в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», в результате которой было принято решение освободить от занимаемых должностей заведующую диспансерно-консультативном отделением и замглавного врача по лечебной работе. Главный врач учреждения получил выговор, сообщает издание «ФедералПресс».

Напомним, ранее в Московской области уволен участковый, не отреагировавший на жалобы жительницы города Серпухов, которой муж на почве ревности отрубил кисти рук.





