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Власти Крыма посоветовали Украине заняться призывниками в Буркина-Фасо
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    Власти Крыма посоветовали Украине заняться призывниками в Буркина-Фасо

    18:34  11 Января 2018  /обновлено: 18:34  11 Января 2018
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    Власти Крыма посоветовали Украине заняться призывниками в Буркина-Фасо

    Симферополь, 11 января. Украинским властям необходимо оставить жителей Крымского полуострова в покое и заняться своими внутренними делами или призывниками в Буркина-Фасо. Об этом в четверг заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. 

    Ранее представители прокуратуры Украины призвали крымчан сообщать Киеву о фактах «принуждения» к прохождению военной службы в рядах российской армии.

    «Почему они не требуют, чтобы американцы их информировали, куда идут служить? Почему у Германии не требуют, чтобы их информировали? Пусть еще в Буркина-Фасо напишут, чтобы оттуда их информировали, куда и кто кого призывает и отправляет служить», — цитирует совет политика РИА Новости.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в Севастополе и Симферополе стартовал сбор подписей в поддержку действующего главы РФ Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018.

    Крымский полуостров в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #крым
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