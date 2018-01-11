Власти Крыма посоветовали Украине заняться призывниками в Буркина-Фасо

Симферополь, 11 января. Украинским властям необходимо оставить жителей Крымского полуострова в покое и заняться своими внутренними делами или призывниками в Буркина-Фасо. Об этом в четверг заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Ранее представители прокуратуры Украины призвали крымчан сообщать Киеву о фактах «принуждения» к прохождению военной службы в рядах российской армии.

«Почему они не требуют, чтобы американцы их информировали, куда идут служить? Почему у Германии не требуют, чтобы их информировали? Пусть еще в Буркина-Фасо напишут, чтобы оттуда их информировали, куда и кто кого призывает и отправляет служить», — цитирует совет политика РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в Севастополе и Симферополе стартовал сбор подписей в поддержку действующего главы РФ Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018.

Крымский полуостров в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.