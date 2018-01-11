Санкт-Петербург, 11 января. Голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, после ухода Владимира Габулова в «Брюгге» «Арсенал» находится в поиске вратаря, в то время как Лодыгин заинтересован в получении игровой практики.

В то же время отмечается, что ситуация осложняется высокой зарплатой голкипера «Зенита» — она примерно в 3 раза больше той суммы, которую вратарю готовы платить в Туле.

Отметим, в текущем сезоне Лодыгин проиграл борьбу за место в составе петербургского клуба Андрею Луневу. На счету Лодыгина всего девять проведенных поединков за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Напомним, что ранее также появилась информация о том, что «Арсенал» может взять на замену Габулову вратаря «Енисея» Сергея Чепчугова.