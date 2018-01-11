Путин объяснил школьникам разницу между фундаментальными и прикладными исследованиями

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями школьного сочинения о будущем России признался, что прикладные исследования ему интересны больше, чем фундаментальные.

По его словам, фундаментальные науки обычно умозрительные и отвлеченные. В то же время их нельзя списывать со счетов, поскольку подобные исследования имеют обыкновение опережать свое время — и то, что сейчас является теорией, завтра может быть воплощено в жизнь. В качестве примера он привел российского академика Жореса Алферова.

«Фундаментальное – это то, что станет прикладным через несколько лет. У нас Жорес Алферов сделал свое открытие, а нобелевским лауреатом стал через 30 с лишним лет. Потому что только через 30 с лишним лет начали внедрять практику», — отметил глава государства.

Напомним, что в сентябре прошлого года Путин инициировал проведение всероссийского школьного сочинения «Россия, устремленная в будущее». Из 1,9 млн участников конкурса победителями стали 34 школьника, с которыми в четверг встретился Путин.

Владимир Путин. Биография.