Оппозиция заявила, что женевский формат переговоров по Сирии зашел в тупик

Женева, 12 января. Представители делегации сирийской оппозиции заявили, что женевский формат переговоров не приносит результатов.

Представитель Сирийской комиссии по переговорам от оппозиции Бассма Кодмани заявила, что сейчас переговоры в Женеве, по сути, находятся в тупике и не приносят результатов, которые пошли бы на пользу при урегулировании противоречий в Сирийской арабской республике, сообщают РИА Новости.

«Женевский процесс и соглашения по зонам деэскалации, как мы сейчас наблюдаем, разрушаются. Мы видим их постепенную эрозию. Я считаю, что есть очень острая нужда для прогресса в Женеве, чтобы выйти из этого тупика», — отметила Комани.

Ранее сообщалось, что в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации конфликта. Первая охватывает Идлиб и часть провинции Хама, еще одна расположена на севере Хомса, две зоны деэскалации созданы в провинциях Дамаск и Даръа.

Отмечается, что создание подобных зон стало возможным после начала военной операции России в сирийский конфликт. Позиции террористов, которые на тот момент контролировали около 70 процентов страны, с конца сентября 2015 года подверглись авиаударам ВКС РФ после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным. Сейчас в зонах деэскалации налаживается мирная жизнь, сирийцы получили возможность возвращаться в свои дома.