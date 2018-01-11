Сербия «с нетерпением» ждет от США объяснений отказа в визе начальнику генштаба​​​​​​​​​​​​​​

Белград, 11 января. Министерство обороны Сербии «с нетерпением» ждет объяснений от США, почему глава Генерального штаба республики Любиша Диковичне не получил визу для поездки в Штаты, несмотря на приглашение на Конференцию по борьбе с экстремистскими организациями.

По словам главы Минобороны Сербии Александара Вулина, отказ США выдать визу Диковичу будет иметь плохие последствия для военного сотрудничества двух государств.

«Мы не получили официального объяснения, мы требовали объяснений, требуем и будем требовать их снова от посольства США в Сербии, — сказал Вулин, уточнив, что никто в армии Сербии не понимает такого отношения посольства США к Диковичу, и что такое решение «плохо отражается на военном сотрудничестве двух стран» и оставляет «плохой след».

Генерал Дикович получил от генерала Джозефа Дантона приглашение участвовать в Конференции начальников генштабов по борьбе с экстремистскими организациями, которая прошла 23-24 октября в Вашингтоне.

Напомним, накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин остается самым популярным иностранным политиком в Сербии, симпатии к российскому лидеру здесь испытывают 80% граждан.



